Небензя: Россия надеется на участие в расследовании ООН взрывов на «Северных потоках»
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По словам дипломата, российская сторона обратилась в ООН с просьбой провести независимое расследование взрывов на газопроводах.
«Которое (расследование. — RT) будет включать и нас, я надеюсь», — цитирует Небензю РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».
В МИД России отметили, что, несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на «Северных потоках», Россия продолжит добиваться ответов.