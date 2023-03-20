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Небензя: Россия надеется на участие в расследовании ООН взрывов на «Северных потоках»

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия надеется на участие в независимом расследовании всемирной организации диверсии на «Северных потоках».
Небензя: Россия надеется на участие в расследовании ООН взрывов на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru

По словам дипломата, российская сторона обратилась в ООН с просьбой провести независимое расследование взрывов на газопроводах.

«Которое (расследование. — RT) будет включать и нас, я надеюсь», — цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».

В МИД России отметили, что, несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на «Северных потоках», Россия продолжит добиваться ответов.

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