Захарова: расследование ЧП на «Северных потоках» не удастся «замести под ковёр»

Несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на «Северных потоках», Россия продолжит добиваться ответов.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что «замести под ковёр» этот вопрос не удастся.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».