Ушаков назвал позицию Дании по расследованию ЧП на «Северных потоках» неконструктивной

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».

«Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ушакова, в данном расследовании будет недостаточно объективности, поскольку Дания не хочет допускать российскую сторону к расследованию.

Он уточнил, что дважды вызывал к себе временного поверенного в делах Дании, предлагая её властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС, и «в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование» на трубопроводе, однако ответ «был достаточно нечётким».

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».