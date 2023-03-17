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Ушаков назвал позицию Дании по расследованию ЧП на «Северных потоках» неконструктивной

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Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».
Ушаков назвал позицию Дании по расследованию ЧП на «Северных потоках» неконструктивной
  • РИА Новости

«Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ушакова, в данном расследовании будет недостаточно объективности, поскольку Дания не хочет допускать российскую сторону к расследованию.

Он уточнил, что дважды вызывал к себе временного поверенного в делах Дании, предлагая её властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС, и «в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование» на трубопроводе, однако ответ «был достаточно нечётким».

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

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