МИД: Дания не разрешит России участвовать в расследовании подрывов «Северных потоков»

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Об этом пишет издание The Local Denmark.

«В Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, и можно быть уверенными в наших расследованиях», — утверждает он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в 30 км от места диверсий на «Северных потоках» судно «Газпрома» обнаружило столбик, который может быть антенной для активации взрывного устройства.

По его словам, в связи с этим Москва хотела бы получить разрешение от властей Дании на проведение необходимых расследований.

13 марта МИД России заявил, что Совет безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.