МИД: Дания не разрешит России участвовать в расследовании подрывов «Северных потоков»
- globallookpress.com
- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Об этом пишет издание The Local Denmark.
«В Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, и можно быть уверенными в наших расследованиях», — утверждает он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в 30 км от места диверсий на «Северных потоках» судно «Газпрома» обнаружило столбик, который может быть антенной для активации взрывного устройства.
По его словам, в связи с этим Москва хотела бы получить разрешение от властей Дании на проведение необходимых расследований.
13 марта МИД России заявил, что Совет безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».
Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.