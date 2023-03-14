Путин: Россия предложила Дании проверить наличие ещё одной бомбы на «Северном потоке»

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что Москва предложила властям Дании проверить возможность наличия ещё одного взрывного устройства на трубопроводе «Северный поток».

Президент рассказал, что в 30 км от места диверсий на трубопроводах судно «Газпрома» обнаружило на другом стыке труб столбик, который может быть антенной для активации взрывного устройства.

По его словам, в связи с этим Москва хотела бы получить разрешение от властей Дании на проведение необходимых расследований. Он считает, что такое расследование можно было бы провести совместно с Данией, «а лучше — сформировав международную группу экспертов и взрывников».

«А если нужно — и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть, конечно», — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что на российский запрос датские власти дали «неопределённый ответ», что «сами должны на этот счёт подумать».

Также Путин назвал чушью версию о том, что «Северные потоки» взорвали украинские активисты.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.