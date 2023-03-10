«Сделают лишь один боевой вылет»: как Словакия и Польша планируют передать Киеву самолёты МиГ-29

Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине партии истребителей МиГ-29, ранее стоявших на вооружении ВВС обеих стран. Об этом заявил глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь. В то же время глава канцелярии польского президента Павел Шрот отметил, что Варшава не планирует передавать Украине большое число истребителей и намерена осуществить такой шаг в составе международной коалиции. С точки зрения экспертов, словацко-польские планы по экспорту истребителей на Украину свидетельствуют о разногласиях в НАТО по данному вопросу. Как отмечают аналитики, таким образом США стремятся переложить ответственность за снабжение Киева военной авиацией на Восточную Европу.

Словакия получила от Польши согласие на совместную передачу Киеву партии истребителей МиГ-29, которые ранее стояли на вооружении этих стран. Об этом сообщил глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь.

«Подтверждаю, что Польша согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи на Украину. На встрече министров обороны стран ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на совместную процедуру с участием Словакии и Польши по передаче излишков МиГ-29 обеих стран Украине», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что в августе 2022 года Словакия вывела из состава своих вооружённых сил 11 истребителей МиГ-29. Тогда ряд СМИ и украинских политиков сообщили, что эти самолёты уже переданы Киеву, однако МО Словакии опровергло эту информацию.

Тогда появились сообщения о готовности Братиславы поставить Украине свои МиГи, если взамен она получит американские истребители четвёртого поколения F-16.

В январе 2023-го министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о готовности обсудить передачу Киеву этих самолётов и подчеркнул, что решение по этому вопросу будет приниматься с учётом позиции стран-союзников.

Впоследствии на полях саммита Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером официально обратился к Братиславе с просьбой передать самолёты МиГ-29 Киеву.

Хегер тогда ответил предварительным согласием. Против этого выступила крупнейшая словацкая оппозиционная партия «Направление — социальная демократия», которая назвала действия Хегера антиконституционными.

Смена позиции

Стоит отметить, что ранее власти Польши, в частности премьер Матеуш Моравецкий и глава Минобороны Мариуш Блащак, заявляли, что готовы поставить Украине самолёты только в коалиции с другой страной — членом НАТО.

«Что касается вопроса о самолётах, то решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне», — сказал Блащак.

Польский МиГ-29

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При этом 8 марта польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву самолёты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении польских ВВС.

Однако на фоне заявления главы МО Словакии польская сторона скорректировала свою позицию по передаче самолётов Украине. Так, глава канцелярии президента Польши Павел Шрот подчеркнул, что Варшава не планирует передавать Киеву большое количество истребителей.

«Из того, что я знаю, если говорить о передаче Польшей самолётов, это не будет какое-то большое число. Со всей уверенностью могу сказать, что это не будет число, соответствующее числу переданных танков», — приводит его слова ТАСС.

Он также вновь напомнил о позиции властей, согласно которой Варшава намерена поставить самолёты киевскому режиму в составе «широкой международной коалиции — так, чтобы Украина могла почувствовать реальную поддержку».

Напомним, что Киев на протяжении последних месяцев регулярно требует от стран Запада направить ему боевые самолёты. В этом контексте украинские власти упоминают машины F-16 американского производства. Так, на недавних слушаниях в конгрессе заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль сообщил, что Киев запрашивал у Вашингтона до 128 истребителей четвёртого поколения.

Однако пока что в НАТО нет единой позиции по этому вопросу, констатируют политологи. Например, президент Соединённых Штатов Джо Байден 25 февраля в интервью телеканалу ABC сказал, что, согласно оценке американских специалистов, Украине сейчас не нужны истребители F-16 и он исключает их поставку Киеву на данный момент.

Глава Белого дома при этом отметил, что на этом этапе конфликта Вашингтон считает более приоритетной другую поддержку — поставки танков, артиллерии, средств ПВО.

В свою очередь, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в конце февраля сообщил, что потенциальная передача украинской стороне истребителей является вопросом отдалённой перспективы.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее также заявил, что Лондон не планирует в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon.

Пробные поставки

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что США используют своих союзников в Восточной Европе для того, чтобы сделать «пробный шаг» в вопросе поставок самолётов Киеву. При этом эти союзники демонстрируют очевидное замешательство, заявляя о небольшой партии самолётов, полагает аналитик.

«Позиция властей Польши о том, что существует какая-то «международная коалиция», противоречит их же заявлениям о неучастии в конфликте. В то же время Шрот выдаёт замешательство Варшавы, которая не хочет отправлять самолёты в одиночку. Для этого им нужно как разрешение Вашингтона, так и финансирование прямое или через третьих лиц», — отметил эксперт.

Польский МиГ-29

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© Omar Marques

Он добавил, что на данный момент Воздушные силы Украины могут эксплуатировать только советские самолёты, а появление в зоне СВО истребителей F-16 или других западных машин будет означать непосредственное подключение НАТО к участию в конфликте.

«Если самолёты всё-таки будут поставлены не советские, то управлять ими будут зарубежные пилоты. Кроме того, в Восточной Европе нет достаточного количества обученных специалистов с хорошим налётом и опытом слаживания в боевых действиях. А на Украине нет лётчиков, обученных под западную технику. То, что нам рассказывают об обучении за рубежом, — это утопия. Невозможно за короткое время обучить пилотов управлять такой сложной техникой, как F-16. Поэтому нужно будет выделить западных пилотов, обслуживающий персонал, инструкторов и так далее. Поставка всей этой техники сдерживается отсутствием инфраструктуры и решения западных стран о легальной отправке своих военнослужащих для участия в конфликте», — пояснил Брутер.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в беседе с RT также отметил, что запланированные поставки самолётов Украине со стороны Словакии и Польши говорят о том, что этого явно не хотят делать США и Западная Европа.

«Словакия, как и Польша, являются марионетками Соединённых Штатов, без разрешения которых они и шагу ступить не могут. Передача МиГ-29 стала своего рода компенсацией за отсутствие планов у США направлять свои истребители, чтобы не наращивать масштабы конфликта в Восточной Европе», — считает Хроленко.

По его оценкам, сейчас в Восточной Европе можно «насобирать» около 140 самолётов МиГ-29, которые теоретически могут быть переданы Украине.

«Однако обслуживать их сейчас может только государственный авиаремонтный завод в Польше Wojskowe Zakłady Lotnicze №2 — основная база по ремонту МиГ и Су в Восточной Европе. Напомню, Львовский авиазавод ракетным ударом «вычеркнули» ещё в начале СВО. При этом в зоне спецоперации доминируют новые российские истребители, так как они находятся на технологически другом уровне», — добавил Хроленко.

С его точки зрения, Вашингтон очевидно уклоняется от поставок Киеву истребителей F-16.