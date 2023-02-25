Истребительной авиацией и средствами ПВО: Минобороны РФ сообщило о трёх сбитых самолётах Воздушных сил Украины

Самолёты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины сбиты истребительной авиацией ВКС России, а украинский Су-25 — средствами ПВО российских войск, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены восемь украинских беспилотников, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, возле Авдеевки, Угледара и Малиновки были уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ.

Три самолёта Воздушных сил Украины были сбиты в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолёт Су-25», — сказал Конашенков.

Также средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах.

«В районе населённого пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Ситуация на линии соприкосновения

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ликвидированы около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

На Донецком направлении уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в районе Авдеевки (ДНР). При этом активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-20.

Вдобавок были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Угледар (ДНР) и Малиновка (Запорожская область).

«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — заключил Конашенков.

«В очередной раз России противостоит практически целая империя разнообразных врагов»

Запад, продлевая агонию Украины, надеется ослабить своего давнего и важнейшего геополитического противника — Россию. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Национальная оборона».

«Но её агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль. Именно так Запад всегда и поступал даже со своими любимыми «сукиными сынами». Киевские деятели этого, похоже, пока до конца и не осознали. Но что с них взять — разум их сильной стороной не был никогда», — написал Медведев.

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Он также отметил, что общий объём американской военной помощи Киеву скоро достигнет $50 млрд, это без учёта европейских «передач». По его словам, российские оружейники «разобрали по винтику» захваченные в ходе СВО трофеи и извлекли оттуда «много полезного для себя».

«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно», — добавил зампред Совбеза РФ.

Говоря о самодостаточности России, он заметил, что на страну нет смысла давить, а приказывать и запугивать — бесполезно: «Мы свободны в своих действиях, осознаём свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек».