«Порядка 30% колонны на марше уничтожено»: российские военные нанесли удар по подкреплению ВСУ под Кременной

Российская артиллерия и авиация частично уничтожили колонну вооружения и техники ВСУ, которые перебрасывались под Кременную, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Наряду с этим в Запорожской области отметили, что США введением санкций в отношении Запорожской АЭС признали её российским объектом. Кроме того, СК России сообщил о расследовании обстрелов Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск.

Часть живой силы и техники киевского режима, который пытается нарастить свою военную группировку под городом Кременная в Луганской Народной Республике, была уничтожена российскими войсками. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинское командование пытается восполнить потери своих подразделений.

«При переброске только 70% военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, что под Кременной ведётся боевая работа танкового экипажа отдельного штурмового батальона «Урал», который состоит из добровольцев.

Также Марочко сообщил, что украинские вооружённые формирования попытались нанести удар по населённому пункту Сватово (ЛНР): «Благодаря слаженным действиям наших сил ПВО атака отражена».

На прошлой неделе врио главы ЛНР Леонид Пасечник констатировал, что в районе Кременной и Сватова на линии соприкосновения сложная ситуация из-за обстрелов украинской армии.

Запорожская АЭС

Вашингтон своими действиями признал принадлежность Запорожской АЭС России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое: Запад чётко понял, что захватить АЭС не получится. Второе: они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда. Если бы они считали АЭС принадлежащей режиму Зеленского, то никакие бы санкции не вводили», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении ЗАЭС, а также генерального директора компании по эксплуатации электростанции Олега Романенко.

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Расследование обстрелов со стороны ВСУ

Вечером 24 февраля СК России сообщил о расследовании обстрелов Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — указали в пресс-службе ведомства.

В частности, отмечается, что в Горловке (ДНР) после обстрела ВСУ была ранена женщина 1985 года рождения, городе Шебекино Белгородской области один из снарядов упал на территорию детской площадки, в Ясиноватой (ДНР) в результате обстрелов ВФУ смертельные ранения получила женщина 1967 года рождения.

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Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал ТАСС, что с 2014 года ведомство возбудило более 2,5 тыс. дел по событиям на Украине.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибла женщина в Ясиноватой, ещё одна женщина пострадала в Горловке. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В общей сложности за прошедшие 24 часа территория ДНР 11 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 69 единиц различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152, а также из РСЗО.

«Повреждены шесть домостроений в Петровском районе Донецка, Александровке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

В ночь на 25 февраля украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР, применив две ракеты из РСЗО HIMARS.

Утром в субботу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 мм.