Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной

Российские войска уничтожили часть колонны военной техники, которую украинское командование перебрасывало в район Кременной.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что украинское командование перебрасывает силы, чтобы доукомплектовать подразделения до штатной численности.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Кременной и Сватова на линии соприкосновения сложная ситуация из-за обстрелов украинской армии.

20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.

Также боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.