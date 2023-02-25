Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны украинской техники под Кременной
Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — цитирует его РИА Новости.
Марочко уточнил, что украинское командование перебрасывает силы, чтобы доукомплектовать подразделения до штатной численности.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Кременной и Сватова на линии соприкосновения сложная ситуация из-за обстрелов украинской армии.
20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.
Также боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.