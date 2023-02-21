Узнать больше

ВСУ лишились танковозов под Кременной

Короткая ссылка
Боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.
ВСУ лишились танковозов под Кременной
  • РИА Новости

16 февраля по колонне техники ВСУ в районе Дробышева в 40 км от Кременной был нанесён удар реактивной артиллерией. По данным RT, помимо нескольких небронированных пикапов с личным составом, были уничтожены грузовики с платформой для перевозки бронетехники, переданные ВСУ несколько дней назад.

По предварительной информации, грузовики-танковозы планировалось оставить резервным подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Площанка, Макеевка и Невское для организации контрудара. Предположительно, грузовые автомобили-танковозы без бронирования на базе импортных гражданских тягачей прибыли в этот район своим ходом из приграничного польского города Перемышля, куда были доставлены «неизвестной транспортной компанией».

После многочасового наблюдения с беспилотника «Орлан-30» грузовики были уничтожены ударом высокоточных ракет реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм в момент дозаправки. По имеющимся данным, после подвоза топлива украинские военные должны были забрать танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ в районе сёл Шандриголово и Карповка и отвезти, предположительно, в место сосредоточения украинских наземных сил для последующего боевого применения.

Чтобы сохранить мобильность танковых подразделений на Изюмском и Купянском направлениях, инженерные части ВСУ были вынуждены восстанавливать советские танковозы на базе ЗИЛ-130, повреждённые ударами российской авиации и артиллерии, однако почти сразу ремонтные подразделения столкнулись с дефицитом запчастей и необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в районе украинского города Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить