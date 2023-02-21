Боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.

16 февраля по колонне техники ВСУ в районе Дробышева в 40 км от Кременной был нанесён удар реактивной артиллерией. По данным RT, помимо нескольких небронированных пикапов с личным составом, были уничтожены грузовики с платформой для перевозки бронетехники, переданные ВСУ несколько дней назад.

По предварительной информации, грузовики-танковозы планировалось оставить резервным подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Площанка, Макеевка и Невское для организации контрудара. Предположительно, грузовые автомобили-танковозы без бронирования на базе импортных гражданских тягачей прибыли в этот район своим ходом из приграничного польского города Перемышля, куда были доставлены «неизвестной транспортной компанией».

После многочасового наблюдения с беспилотника «Орлан-30» грузовики были уничтожены ударом высокоточных ракет реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм в момент дозаправки. По имеющимся данным, после подвоза топлива украинские военные должны были забрать танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ в районе сёл Шандриголово и Карповка и отвезти, предположительно, в место сосредоточения украинских наземных сил для последующего боевого применения.

Чтобы сохранить мобильность танковых подразделений на Изюмском и Купянском направлениях, инженерные части ВСУ были вынуждены восстанавливать советские танковозы на базе ЗИЛ-130, повреждённые ударами российской авиации и артиллерии, однако почти сразу ремонтные подразделения столкнулись с дефицитом запчастей и необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в районе украинского города Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.