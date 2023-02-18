Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватова

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Кременной и Сватова на линии соприкосновения сложная ситуация из-за обстрелов украинской армии.

«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения, сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть», — приводит ТАСС слова Пасечника в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».

Он отметил, что противник пользуется данной ситуацией.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные активно минируют позиции, брошенную технику и устраивают мины-ловушки при отступлении из района города Кременная.