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Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватова

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Кременной и Сватова на линии соприкосновения сложная ситуация из-за обстрелов украинской армии.
Пасечник заявил об очень сложной ситуации в районе Кременной и Сватова
  • РИА Новости

«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения, сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть», — приводит ТАСС слова Пасечника в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».

Он отметил, что противник пользуется данной ситуацией.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные активно минируют позиции, брошенную технику и устраивают мины-ловушки при отступлении из района города Кременная.

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