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Марочко: ВСУ создают ложные позиции под Артёмовском, чтобы ввести в заблуждение силы России

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вооружённые формирования Украины сооружают возле трассы Артёмовск — Часов Яр в районе населённого пункта Хромово ложные позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ устанавливают на позициях бутафорские огневые средства.

При этом, по словам Марочко, ВСУ периодически открывают огонь для «придания правдоподобности».

Ранее украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку.

Также западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артёмовск.

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