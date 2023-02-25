Times: западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артёмовск

Издание The Times опубликовало статью, согласно которой западные и украинские чиновники признали, что украинским войскам, возможно, придётся покинуть Артёмовск (Бахмут).

Отмечается, что западные и украинские власти преуменьшили стратегическую ценность Артёмовска (Бахмута) и допускают вывод войск ВСУ из города.

При этом отмечается, что такой шаг может дорого обойтись ВСУ.

«Уйти отсюда значило бы потерять позиции», — говорится в сообщении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении села Берховка под Артёмовском.

Также советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ ежедневно утилизируют живую силу в Артёмовске.