Times: западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артёмовск
Отмечается, что западные и украинские власти преуменьшили стратегическую ценность Артёмовска (Бахмута) и допускают вывод войск ВСУ из города.
При этом отмечается, что такой шаг может дорого обойтись ВСУ.
«Уйти отсюда значило бы потерять позиции», — говорится в сообщении.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении села Берховка под Артёмовском.
Также советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ ежедневно утилизируют живую силу в Артёмовске.