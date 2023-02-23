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Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ ежедневно утилизируют живую силу в Артёмовске

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Украинские войска в Артёмовске (Бахмуте) ежедневно теряют живую силу, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ ежедневно утилизируют живую силу в Артёмовске
  • Gettyimages.ru

«Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, где ежедневно они утилизируют свою живую силу», — цитирует его РИА Новости.

Гагин отметил, что украинским военным не удалось превратить населённый пункт в город-крепость, при этом они несут там значительные потери в живой силе.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских террористов удержать промзону Артёмовска в Донбассе.

Марочко также заявлял о попытках ВСУ деблокировать пути снабжения Артёмовска.

13 февраля Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска (Бахмута).

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