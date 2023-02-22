Марочко заявил о попытках боевиков ВСУ удержать промзону Артёмовска в Донбассе
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«Вооружённые формирования используют промзоны предприятий Артёмовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и складов РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение. — RT)», — рассказал он РИА Новости.
Он отметил, что на одном крупном промышленном предприятии на севере города боевики укрепляют линию обороны.
Ранее Марочко заявлял о попытках ВСУ деблокировать пути снабжения Артёмовска.