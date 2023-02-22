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Марочко заявил о попытках боевиков ВСУ удержать промзону Артёмовска в Донбассе

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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских террористов удержать промзону Артёмовска в Донбассе.
Марочко заявил о попытках боевиков ВСУ удержать промзону Артёмовска в Донбассе
  • AP

«Вооружённые формирования используют промзоны предприятий Артёмовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и складов РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение. — RT)», — рассказал он РИА Новости.

Он отметил, что на одном крупном промышленном предприятии на севере города боевики укрепляют линию обороны.

Ранее Марочко заявлял о попытках ВСУ деблокировать пути снабжения Артёмовска.

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