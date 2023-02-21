Марочко: ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артёмовска

Украинские военные пытаются деблокировать частично заблокированные пути снабжения Артёмовска (Бахмута).

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения «Айдар»*», — приводит его слова РИА Новости.

По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входят сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства мобилизованных украинских военнослужащих.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

13 февраля Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска (Бахмута).

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.

* Признан в России экстремистским и запрещён.