Марочко: ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артёмовска
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Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения «Айдар»*», — приводит его слова РИА Новости.
По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входят сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства мобилизованных украинских военнослужащих.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
13 февраля Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска (Бахмута).
Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.
* Признан в России экстремистским и запрещён.