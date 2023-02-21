Узнать больше

Марочко: ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артёмовска

Короткая ссылка
Украинские военные пытаются деблокировать частично заблокированные пути снабжения Артёмовска (Бахмута).
Марочко: ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артёмовска
  • AP

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения «Айдар»*», — приводит его слова РИА Новости.

По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входят сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства мобилизованных украинских военнослужащих.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

13 февраля Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Красная Гора в ДНР к северу от Артёмовска (Бахмута).

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.

* Признан в России экстремистским и запрещён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить