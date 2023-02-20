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В ДНР объяснили, почему боевики ВСУ «вцепились» в Артёмовск

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Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.

Как он пояснил в интервью ТАСС, другие населённые пункты у ВСУ плохо укреплены. 

«Они не думали, что им придётся отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — указал Гагин.

Он также добавил, что в Артёмовске в настоящий момент находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров — оперативный состав.

Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины в Артёмовске является сверхсложной.

По словам мэра Шахтёрска Александра Шатова, жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных ВС России, эвакуируют в Донецкой Народной Республике.

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