В ДНР объяснили, почему боевики ВСУ «вцепились» в Артёмовск
Как он пояснил в интервью ТАСС, другие населённые пункты у ВСУ плохо укреплены.
«Они не думали, что им придётся отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — указал Гагин.
Он также добавил, что в Артёмовске в настоящий момент находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров — оперативный состав.
Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины в Артёмовске является сверхсложной.
По словам мэра Шахтёрска Александра Шатова, жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных ВС России, эвакуируют в Донецкой Народной Республике.