В ДНР объяснили, почему боевики ВСУ «вцепились» в Артёмовск

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.

Как он пояснил в интервью ТАСС, другие населённые пункты у ВСУ плохо укреплены.

«Они не думали, что им придётся отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — указал Гагин.

Он также добавил, что в Артёмовске в настоящий момент находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров — оперативный состав.

Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины в Артёмовске является сверхсложной.

По словам мэра Шахтёрска Александра Шатова, жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных ВС России, эвакуируют в Донецкой Народной Республике.