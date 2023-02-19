Узнать больше

В ДНР заявили об эвакуации жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных силам России

Короткая ссылка
Мэр Шахтёрска Александр Шатов сообщил, что эвакуация жителей пригородов Артёмовска (Бахмута), подконтрольных ВС России, проходит в Донецкой Народной Республике.
В ДНР заявили об эвакуации жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных силам России
  • AP

«Из предместий Артёмовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что группа беженцев из 50 человек прибудет в пункты временного размещения в ближайшее время.

12 февраля эвакуированные жители города Соледара в ДНР рассказали, как военные ВС Украины заставляли их покинуть своё жильё.

14 февраля боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска (Бахмута).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить