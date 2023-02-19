В ДНР заявили об эвакуации жителей пригородов Артёмовска, подконтрольных силам России
- AP
«Из предместий Артёмовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что группа беженцев из 50 человек прибудет в пункты временного размещения в ближайшее время.
12 февраля эвакуированные жители города Соледара в ДНР рассказали, как военные ВС Украины заставляли их покинуть своё жильё.
14 февраля боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска (Бахмута).