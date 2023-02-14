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Боец «Вагнера» рассказал, что из Артёмовска эвакуируют мирных жителей почти каждую ночь

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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска (Бахмута).
Боец «Вагнера» рассказал, что из Артёмовска эвакуируют мирных жителей почти каждую ночь
  • AP

«Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Артёмовске остаются мирные жители, которым украинские военные не дают уехать.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что боевые действия ведутся в районе Парасковиевки, взятие этого села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артёмовске.

По его оценкам, ВСУ не собираются сдавать Артёмовск без боя.

В январе житель Артёмовска рассказал в беседе с RT DE, как беженцы эвакуировались из города под обстрелами Вооружённых сил Украины.

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