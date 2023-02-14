Боец «Вагнера» рассказал, что из Артёмовска эвакуируют мирных жителей почти каждую ночь

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что участники группы почти каждую ночь эвакуируют мирных жителей из Артёмовска (Бахмута).

«Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Артёмовске остаются мирные жители, которым украинские военные не дают уехать.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что боевые действия ведутся в районе Парасковиевки, взятие этого села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артёмовске.

По его оценкам, ВСУ не собираются сдавать Артёмовск без боя.

В январе житель Артёмовска рассказал в беседе с RT DE, как беженцы эвакуировались из города под обстрелами Вооружённых сил Украины.