Боец «Вагнера» рассказал, что из Артёмовска эвакуируют мирных жителей почти каждую ночь
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«Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, в Артёмовске остаются мирные жители, которым украинские военные не дают уехать.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что боевые действия ведутся в районе Парасковиевки, взятие этого села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артёмовске.
По его оценкам, ВСУ не собираются сдавать Артёмовск без боя.
В январе житель Артёмовска рассказал в беседе с RT DE, как беженцы эвакуировались из города под обстрелами Вооружённых сил Украины.