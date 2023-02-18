Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артёмовске

Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) является сверхсложной. Об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

AP

© Libkos

В видеообращении, которое опубликовало издание УНИАН в Telegram, украинский боец заявил, что ВСУ несут потери каждую минуту. «Ситуация на фронте сверхсложная», — добавил Мадьяр. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска. По его словам, освобождение Парасковиевки приближает российские войска к перекрытию дороги на Часов Яр, единственного пути снабжения ВСУ.