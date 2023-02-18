Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артёмовске
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В видеообращении, которое опубликовало издание УНИАН в Telegram, украинский боец заявил, что ВСУ несут потери каждую минуту.
«Ситуация на фронте сверхсложная», — добавил Мадьяр.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска.
По его словам, освобождение Парасковиевки приближает российские войска к перекрытию дороги на Часов Яр, единственного пути снабжения ВСУ.