Узнать больше

Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артёмовске

Короткая ссылка
Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) является сверхсложной. Об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.
Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артёмовске
  • AP
  • © Libkos

В видеообращении, которое опубликовало издание УНИАН в Telegram, украинский боец заявил, что ВСУ несут потери каждую минуту.

«Ситуация на фронте сверхсложная», — добавил Мадьяр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска.

По его словам, освобождение Парасковиевки приближает российские войска к перекрытию дороги на Часов Яр, единственного пути снабжения ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить