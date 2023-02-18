Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в районе Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.

По его словам, город продолжают освобождать.

«Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобождён населённый пункт Парасковиевка», — приводит ТАСС заявление Пушилина.

Он подчеркнул, что это приближает российские войска к перекрытию дороги на Часов Яр, единственного пути снабжения ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения заняли все высоты в окрестностях Артёмовска.