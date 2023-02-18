Узнать больше

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в районе Артёмовска

Короткая ссылка
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в районе Артёмовска
  • РИА Новости

По его словам, город продолжают освобождать.

«Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобождён населённый пункт Парасковиевка», — приводит ТАСС заявление Пушилина.

Он подчеркнул, что это приближает российские войска к перекрытию дороги на Часов Яр, единственного пути снабжения ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения заняли все высоты в окрестностях Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить