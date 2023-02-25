«Сильного влияния не предвидится»: США ввели санкции против банков РФ и намерены поднять пошлины на ввоз алюминия

США расширили список антироссийских санкций и ввели дополнительные ограничения против 23 физлиц, а также 83 компаний. Под действие рестрикций, в частности, попали 11 банков. Кроме того, с 10 марта Соединённые Штаты планируют поднять пошлины на импорт алюминия из РФ до 200%. Впрочем, эксперты не ожидают серьёзных последствий от новых инициатив Вашингтона. По словам специалистов, бизнес во многом адаптировался к постоянно меняющимся условиям со стороны Запада. При этом сами американские власти уже начали признавать устойчивость российской экономики к санкциям.

В пятницу, 24 февраля, Соединённые Штаты расширили перечень экономических санкций в отношении России. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Министерства финансов США.

Согласно документу, новые ограничения направлены против военно-промышленного комплекса, горнодобывающей и металлургической отраслей, а также финансового сектора РФ. Всего рестрикции коснулись 23 физлиц и 83 трёх компаний.

В частности, ограничительные меры затронули ряд российских финорганизаций. Среди них: Московский кредитный банк, МТС Банк, «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», «СДМ-Банк» и Уральский банк реконструкции и развития. Помимо этого, в список вошли банки «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Санкт-Петербург» и «Приморье».

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Эти компании подпадают под действие так называемых блокирующих санкций. Активы банков в Штатах будут заморожены, а начиная с 25 мая американскому бизнесу будет запрещено с ними работать.

Как заявили в Минфине США, введённые ограничения «ещё больше изолируют Россию от мировой экономики» и будут мешать Москве привлекать капитал для финансирования спецоперации на Украине. Впрочем, опрошенные RT специалисты сомневаются в эффективности подобных инициатив Вашингтона.

«Ограничения в отношении российского финсектора, скорее всего, не окажут какого-то заметного эффекта на нашу экономику. Включение в санкционный список ещё нескольких банков, конечно, может создать дополнительные неудобства и повысить стоимость трансграничных переводов. Впрочем, компании активно готовились к подобной ситуации и уже имеют опыт других подсанкционных российских банков», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

По его словам, пока даже малая часть банковской системы России находится вне западных рестрикций, ограничения при необходимости можно обойти. Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Вряд ли на данный момент санкции могут уже кого-то застать врасплох. Мы не ожидаем, что ограничения реально ухудшат состояния финансового сектора России, который успешно прошёл все ограничения в прошлом году», — добавил Деев.

РИА Новости

© Илья Питалев

Помимо объявленных американским Минфином санкций, Вашингтон планирует ввести и ряд торговых ограничений в отношении Москвы. Так, в пятницу президент США Джо Байден анонсировал резкое повышение пошлин на импорт российского алюминия и товаров из него.

«Алюминиевая отрасль является ключевой частью российской оборонной промышленности и сыграла важную роль в снабжении России оружием и боеприпасами… Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200% на произведённые в РФ алюминий и алюминиевые товары», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

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Как рассказала RT аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва, импортные пошлины на российский алюминий и изделия из него в США ранее уже неоднократно повышались. По словам эксперта, сейчас этот показатель варьируется от 10,5 до 40% в зависимости от категории товара.

«Стоит отметить, что американские власти давно озабочены защитой внутреннего рынка алюминия и поддержкой собственных производителей. В стране масштабно применяются заградительные пошлины на китайскую продукцию из алюминия. Прочие поставщики также облагаются импортными пошлинами. В конце 2022 года поставки российской продукции в США выросли, поэтому нет ничего удивительного в том, что Вашингтон реагирует на это повышением пошлин», — отметила Лукичёва.

Впрочем, как подчеркнула специалист, на долю поставок российского алюминия в США приходится незначительный объём, и Москва по большей части уже давно приспособилась к постоянным изменениям в торговле со Штатами. На этом фоне эксперт не ожидает серьёзных последствий от новых ограничений. Аналогичную позицию разделяет и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Сильного влияния на Россию от увеличения пошлины не предвидится. Наш крупнейший производитель алюминия в лице компании РУСАЛ поставлял в США всего 6% своей продукции. Такой объём компания способна перенаправить в азиатские страны», — добавил собеседник RT.

«Прочнее, чем полагали на Западе»

Любопытно, что на фоне введения новых санкций в США признали прочность российской экономики. Об этом, например, в пятницу заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«(Санкции. — RT) имели очень значительный эффект на Россию. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — приводит ТАСС слова американского министра.

С похожим заявлением 23 февраля выступил и координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его мнению, экономика России демонстрирует определённую устойчивость к внешним ограничениям благодаря «экстраординарным шагам» Москвы, пишет РИА Новости.

Отметим, что за последний год западные страны ввели против России почти 11,5 тыс. различных ограничений, о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. На этом фоне ряд специалистов изначально предполагали, что в 2022 году экономика РФ обвалится на 10—25%. Впрочем, реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, уже в 2023 году экономика России может вернуться на траекторию роста, не исключают аналитики Центробанка и Международного валютного фонда. Во многом таких результатов удалось добиться за счёт скоординированной работы властей и бизнеса, считает президент Владимир Путин.

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт… Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, чтобы смять нашу экономику, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам… Но их расчёт не оправдался — российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», — заявил Путин в своём послании Федеральному собранию 21 февраля.