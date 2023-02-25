Российская система ПВО сбила в Херсонской области украинский Су-25

Российские средства ПВО сбили в небе над Херсонской областью Су-25 ВВС Украины, заявили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолёт Су-25», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская авиация сбила в небе над Донецкой Народной Республикой украинские самолёты Су-24 и МиГ-29.

Ранее на Донецком направлении в ходе наступления штурмовых отрядов, а также ударами авиации и огнём артиллерии были уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих.