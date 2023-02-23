«В результате наступательных действий»: МО РФ сообщило об уничтожении более 210 солдат ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе наступления штурмовых отрядов, а также ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, средствами ПВО были сбиты самолёт Су-25 Воздушных сил Украины и девять украинских беспилотников.

За минувшие сутки потери киевского режима на линии соприкосновения составили до 455 украинских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии потери противника составили до 55 военнослужащих, уничтожены два пикапа и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены порядка 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений Псковского соединения воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии группировки войск «Южная» ликвидированы свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

Также в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожены до 105 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Кроме того, подверглись уничтожению шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное (ДНР) и железнодорожной станции Углесборочная.

Помимо этого, на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30.

Вместе с тем средствами ПВО был сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины вблизи Кизомыса в Херсонской области, также уничтожено девять украинских беспилотников. Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в Херсонской области сбит украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах. В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6», — заключил Конашенков.

Обстрел ВСУ Донецка

Днём 23 февраля вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк. По Будённовскому, Пролетарскому и Петровскому районам города было выпущено более 20 ракет из РСЗО.

Как сообщил военкор RT Валентин Горшенин, ракеты, которые выпустили ВСУ по центру Донецка, были направлены в сторону детских и образовательных учреждений города. «Украинские боевики себе не изменяют: всё, что летит сюда, в этот город, летит по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул он.

В свою очередь, корреспондент RT Роман Косарев со ссылкой на источники отметил, что при обстреле Петровского района Донецка были убиты три сотрудника скорой помощи, один был тяжело ранен. Также пострадали десять спасателей МЧС ДНР. Позднее в Минздраве республики сообщили, что число погибших достигло четырёх.

«Украинские националисты в очередной раз применили тактику террористов, придуманную американцами: после первого обстрела и прибытия экстренных служб они вновь ударили по той же цели», — констатировал он.

В МЧС ДНР рассказали о состоянии пострадавших сотрудников.

«Один из спасателей — в состоянии среднетяжёлой степени тяжести, ещё один находится на амбулаторном лечении. Восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом «минно-взрывная травма», — говорится в сообщении ведомства.