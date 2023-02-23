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В Минобороны сообщили об уничтожении около 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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На Краснолиманском направлении за сутки уничтожены около 85 военнослужащих ВС Украины.
В Минобороны сообщили об уничтожении около 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении... уничтожено около 85 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.

Также боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.

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