В Минобороны сообщили об уничтожении около 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«На Краснолиманском направлении... уничтожено около 85 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.
20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.
Также боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.