На Краснолиманском направлении за сутки уничтожены около 85 военнослужащих ВС Украины.

Об этом сообщает Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении... уничтожено около 85 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

20 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и РЛС AN/TPQ-37 на Краснолиманском направлении.

Также боевики ВСУ лишились грузовиков-танковозов под Кременной.