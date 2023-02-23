В России сообщили об уничтожении более 210 солдат ВСУ за сутки на Донецком направлении

Российские войска в ходе наступательных действий уничтожили на Донецком направлении более 210 украинских военнослужащих, заявили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Краматорска две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США.

21 февраля на Донецком направлении ВСУ потеряли более 170 человек, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов.