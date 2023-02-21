Узнать больше

В МО России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 170 человек

Короткая ссылка
RT
Украинские войска за сутки на Донецком направлении потеряли более 170 человек, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 170 человек
  • РИА Новости

Отмечается, что Южная группировка войск продолжила наступательные действия на Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжёлых огнемётных систем и огня артиллерии.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить