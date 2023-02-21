В МО России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 170 человек

Украинские войска за сутки на Донецком направлении потеряли более 170 человек, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

Отмечается, что Южная группировка войск продолжила наступательные действия на Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжёлых огнемётных систем и огня артиллерии. «Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении. Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.