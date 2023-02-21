В МО России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении превысили 170 человек
- РИА Новости
Отмечается, что Южная группировка войск продолжила наступательные действия на Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжёлых огнемётных систем и огня артиллерии.
«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.
Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.