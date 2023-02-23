Число пострадавших при обстреле Донецка сотрудников МЧС ДНР возросло до десяти
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«Сегодня во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались два отделения шестой пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка... Пострадали десять человек личного состава МЧС», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна.
Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Донецке, когда медики ехали к раненым в Петровском районе.
Трое сотрудников скорой погибли, один получил ранения.