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Российские военные сбили самолёт Су-25 и девять украинских беспилотников

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Российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВВС Украины, заявили в Минобороны России.
Российские военные сбили самолёт Су-25 и девять украинских беспилотников
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки военные уничтожили девять беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении свыше 210 украинских военных за минувшие сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий.

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