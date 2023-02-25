Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст её в утиль

Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст её в утиль, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что «националистическая хунта» на Украине удерживается на плаву благодаря западным вооружениям.

«Её агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль», — приводит РИА Новости его слова в статье в журнале «Национальная оборона».

Ранее в британском журнале The Economist заявили, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём.