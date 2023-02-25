Узнать больше

Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст её в утиль

Короткая ссылка
Запад лишь продлевает агонию Украины в надежде ослабить Россию, а затем за ненадобностью сдаст её в утиль, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем сдаст её в утиль
  • РИА Новости

Медведев отметил, что «националистическая хунта» на Украине удерживается на плаву благодаря западным вооружениям.

«Её агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль», — приводит РИА Новости его слова в статье в журнале «Национальная оборона».

Ранее в британском журнале The Economist заявили, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить