Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём
- РИА Новости
«Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём», — говорится в заявлении.
Захарова подчеркнула, что под этим подразумеваются прекращение отправки военной техники и наёмников со стороны Запада, а также завершение боевых действий и возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу.
Кроме того, Украина должна признать новые территориальные реалии и устранить все угрозы, исходящие с её территории.
Ранее Китай представил свою позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине. План, опубликованный на сайте МИД КНР, состоит из 12 пунктов.
В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.
Наряду с этим Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах справедливого мира» на Украине.
По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, документ является однобоким и оторванным от реальности.