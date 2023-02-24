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Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём

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Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём
  • РИА Новости

«Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём», — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что под этим подразумеваются прекращение отправки военной техники и наёмников со стороны Запада, а также завершение боевых действий и возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу.

Кроме того, Украина должна признать новые территориальные реалии и устранить все угрозы, исходящие с её территории.

Ранее Китай представил свою позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине. План, опубликованный на сайте МИД КНР, состоит из 12 пунктов.

В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Наряду с этим Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах справедливого мира» на Украине.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, документ является однобоким и оторванным от реальности.

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