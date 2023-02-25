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Economist: будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада

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В британском журнале The Economist заявили, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.

По мнению автора статьи, на сегодняшний день прослеживается спад могущества Запада во главе с США. Поэтому, как отмечает обозреватель, американские власти предприняли попытку повысить свой «авторитет» при помощи конфликта на Украине.

При этом отмечается, что Киев находится в «шатком положении» в связи с проблемами, с которыми столкнулись США и страны Европы.

«Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределённым в ближайшие годы», — говорится в статье.

Ранее депутат ЕП Мик Уоллес призвал европейцев выйти на улицы и выступить против агрессии США и НАТО.

Также сообщалось, что Либертарианская партия США присоединилась к требованию прекратить помогать Украине.

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