В британском журнале The Economist заявили, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.

По мнению автора статьи, на сегодняшний день прослеживается спад могущества Запада во главе с США. Поэтому, как отмечает обозреватель, американские власти предприняли попытку повысить свой «авторитет» при помощи конфликта на Украине.

При этом отмечается, что Киев находится в «шатком положении» в связи с проблемами, с которыми столкнулись США и страны Европы.

«Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределённым в ближайшие годы», — говорится в статье.

Ранее депутат ЕП Мик Уоллес призвал европейцев выйти на улицы и выступить против агрессии США и НАТО.

Также сообщалось, что Либертарианская партия США присоединилась к требованию прекратить помогать Украине.