Либертарианская партия США присоединилась к требованию прекратить помогать Украине

Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине.

Об этом политическое движение написало в своём Twitter.

«Мы поддерживаем недавно внесённую «Резолюцию об усталости от Украины», — говорится в сообщении.

При этом либертарианцы подчеркнули, что вся помощь Киеву должна быть немедленно прекращена.

Ранее либертарианская партия США призвала к переговорам с Россией по Украине.

Также сообщалось, что четверо конгрессменов потребовали президента США Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина объяснить поставки танков Abrams ВСУ.