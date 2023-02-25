Либертарианская партия США присоединилась к требованию прекратить помогать Украине
Об этом политическое движение написало в своём Twitter.
«Мы поддерживаем недавно внесённую «Резолюцию об усталости от Украины», — говорится в сообщении.
При этом либертарианцы подчеркнули, что вся помощь Киеву должна быть немедленно прекращена.
Ранее либертарианская партия США призвала к переговорам с Россией по Украине.
Также сообщалось, что четверо конгрессменов потребовали президента США Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина объяснить поставки танков Abrams ВСУ.