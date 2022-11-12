Либертарианская партия США призвала от «бесконечного финансирования» Киева перейти к переговорам с Москвой.

«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит отдавать предпочтение бесконечному финансированию войны, а не дипломатии с Россией», — сказано в заявлении, опубликованном в аккаунте партии в Twitter.

10 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан попросил украинского президента Владимира Зеленского создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Москвой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.