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Либертарианская партия США призвала к переговорам с Россией по Украине

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Либертарианская партия США призвала от «бесконечного финансирования» Киева перейти к переговорам с Москвой.

«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит отдавать предпочтение бесконечному финансированию войны, а не дипломатии с Россией», — сказано в заявлении, опубликованном в аккаунте партии в Twitter.

10 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан попросил украинского президента Владимира Зеленского создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Москвой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.

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