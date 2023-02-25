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На Краснолиманском направлении уничтожены около 180 украинских военных

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За сутки на Краснолиманском направлении уничтожены около 180 бойцов ВСУ.
На Краснолиманском направлении уничтожены около 180 украинских военных
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, были ликвидированы шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

24 февраля стало известно, что на Южно-Донецком направлении российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, были ликвидированы более 80 украинских военнослужащих.

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