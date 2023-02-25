На Краснолиманском направлении уничтожены около 180 украинских военных

За сутки на Краснолиманском направлении уничтожены около 180 бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, были ликвидированы шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

24 февраля стало известно, что на Южно-Донецком направлении российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, были ликвидированы более 80 украинских военнослужащих.