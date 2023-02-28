Пентагон: Киев запрашивал у Вашингтона до 128 истребителей четвёртого поколения

Киев запрашивал у Вашингтона до 128 истребителей четвёртого поколения. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

Каль также сообщил, что Киев запрашивал у Вашингтона «до 128 истребителей четвёртого поколения», в том числе F-15, F-16 и F-18.

«По оценкам наших ВВС, в долгосрочной перспективе Украине, вероятно, потребуется от 50 до 80 самолётов F-16, чтобы заменить существующий парк ВВС», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что США выделяют более $10 млрд на поддержку энергоинфраструктуры Украины.

При этом в Белом доме заявили, что Украина не получает всего, о чём просит.

Президент США Джо Байден отметил, что Украине в данный момент не нужны истребители F-16, поэтому пока он исключает их передачу Киеву.