МО Польши: решение о поставке Киеву самолётов нужно принимать на уровне союзников по НАТО

Решение по вопросу о возможной поставке Украине истребителей должно приниматься на уровне союзников по НАТО.

Такое мнение выразил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

«Что касается вопроса о самолётах, то решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне», — отметил Блащак.

Он подчеркнул, что Польша является «не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что отношение американских властей к поставкам истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не изменилось — в данный момент такой вопрос не рассматривается.

В Пентагоне также заявляли, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.