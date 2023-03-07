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МО Польши: решение о поставке Киеву самолётов нужно принимать на уровне союзников по НАТО

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Решение по вопросу о возможной поставке Украине истребителей должно приниматься на уровне союзников по НАТО.
МО Польши: решение о поставке Киеву самолётов нужно принимать на уровне союзников по НАТО
  • AP

Такое мнение выразил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

«Что касается вопроса о самолётах, то решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне», — отметил Блащак.

Он подчеркнул, что Польша является «не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что отношение американских властей к поставкам истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не изменилось — в данный момент такой вопрос не рассматривается.

В Пентагоне также заявляли, что считают бессмысленным начинать сейчас обучение украинских лётчиков использованию F-16, потому что Украина может никогда их не получить.

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