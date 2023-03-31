Глава МИД Украины Кулеба: после провала наступления ВСУ Запад навяжет Киеву «Минск-3»
Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.
По словам Кулебы, сторонники дипломатического урегулирования конфликта находятся «везде» — в США, Германии, Франции, Британии.
«Они попытаются сделать что-то творческое в духе «Минска-3», — приводит его слова РИА Новости.
По мнению Кулебы, Запад значительно сократит военную помощь ВСУ в случае провала украинского наступления.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.