Глава МИД Украины Кулеба: после провала наступления ВСУ Запад навяжет Киеву «Минск-3»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что провал наступления, которое планируют осуществить украинские вооружённые силы, укрепит среди элит в западных странах позиции сторонников компромисса с Россией.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times. По словам Кулебы, сторонники дипломатического урегулирования конфликта находятся «везде» — в США, Германии, Франции, Британии. «Они попытаются сделать что-то творческое в духе «Минска-3», — приводит его слова РИА Новости. По мнению Кулебы, Запад значительно сократит военную помощь ВСУ в случае провала украинского наступления. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы.