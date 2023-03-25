Зеленский: Украина пока не может начать контрнаступление

Украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — сказал Зеленский в интервью японской газете Yomiuri.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

Он добавил, что для мирных переговоров с Россией не сформированы условия.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.