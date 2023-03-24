Пушилин заявил о подталкивании Западом киевского режима к контрнаступлению
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«Мы видим, что Запад, в частности Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, власти республики уже видят подготовку к такому контрнаступлению, Киев перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику.
Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.