Пушилин: Запад толкает Украину к наступлению, потому что им нужно оправдать вливание денег
По словам Пушилина, Киеву и Западу «нужны победы» и оправдание, почему туда «вливается огромное количество средств».
«Наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева», — сказал он.
Денис Пушилин ранее сообщил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.