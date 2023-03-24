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Пушилин: Запад толкает Украину к наступлению, потому что им нужно оправдать вливание денег

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США подталкивают Украину начать контрнаступление в зоне спецоперации, потому что Западу нужно оправдать огромные вливания средств в эту страну, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Киеву и Западу «нужны победы» и оправдание, почему туда «вливается огромное количество средств».

«Наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева», — сказал он.

Денис Пушилин ранее сообщил, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

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