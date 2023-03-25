«Поводы, чтоб оправдать неуёмные аппетиты»: что стоит за словами Зеленского о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке у ВСУ оружия и боеприпасов для контрнаступления. По его словам, Киев не может отправить солдат на передовую «без танков, артиллерии и HIMARS». Как полагают в Госдуме, Зеленский такими заявлениями пытается подстегнуть накачку Украины оружием со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут начать наступление из-за нехватки вооружений. Об этом он высказался в интервью японской газете Yomiuri.

По его словам, «без танков, артиллерии и HIMARS» Украина не может отправить своих «храбрых солдат на передовую». Как заявил Зеленский, у ВСУ также не хватает боеприпасов.

Сам Зеленский и другие киевские чиновники и ранее делали заявления относительно нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ. В начале марта Зеленский на пресс-конференции во Львове с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил, что Украина нуждается в артиллерии, амуниции и большом количестве снарядов.

Кроме того, в западных СМИ появился ряд публикаций о ситуации с боеприпасами в распоряжении ВСУ. В частности, 23 марта Newsweek опубликовал материал, в котором утверждается, что оперативные нужды ВСУ существенно отличаются от того, какую поддержку отправляют Киеву западные страны.

В середине марта в Politico появилась публикация, в которой говорится об опасениях американских военных чиновников относительно темпов расхода боеприпасов украинскими военными. По информации издания, должностные лица США за закрытыми дверями убеждают Киев экономить артиллерийские снаряды и вести огонь более прицельно.

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Между тем из открытых данных Пентагона следует, что США с начала специальной военной операции на Украине направили Киеву военную помощь в объёме $32,5 млрд.

Исходя из публикации Белого дома, коалиция из 50 стран, оказывающих поддержку Украине, выделила на эти цели в общей сложности $50 млрд.

Как отметил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, нынешнее украинское государство абсолютно зависимо от внешней помощи.

«Они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули. Это не просто осложняет, они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи», — ответил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, на вопрос, насколько военная помощь Киеву извне осложняет ход спецоперации.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что слова Зеленского о положении вещей в украинских войсках часто относятся к манипуляциям. Как полагает депутат, украинский президент продолжает требовать поставку вооружений, превращая «эти требования в истерику» перед планируемым контрнаступлением.

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«Как плохо без оружия, Зеленский пытается рассказать всем западным странам, у него всегда находятся поводы для того, чтобы оправдать неуёмные аппетиты киевского режима», — сказал Белик.

Депутат отметил, что страны Запада имеют возможность контроля за поставляемым оружием до тех пор, пока оно не будет передано украинской стороне.

«Нагреть руки на поставках — это очень выгодное дело для киевского режима, потому как сколько поставок доходит до линии соприкосновения, а сколько средств оседает в чужих карманах и сколько вооружения оказывается на чёрных рынках — история умалчивает», — сказал Белик.

Первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров также придерживается мнения, что речь может идти о попытке подстегнуть Запад в вопросах помощи Украине.

«Либо Зеленский это делает для того, чтобы подстегнуть своих западных коллег: «Видите, у нас не хватает сил и средств, а вы требуете контрнаступления», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он также предположил, что ещё одним объяснением происходящему могут быть завуалированные действия, цель которых — усыпить бдительность на фоне заявлений о подготовке ВСУ контрнаступления.

«Но у нас есть все возможности, чтобы вскрывать любые фальшивые заверения Зеленского и его генералов и быть готовыми отразить любую атаку», — уверен Джабаров.