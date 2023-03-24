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Медведев назвал законной целью отправляемых с оружием на Украину иностранных специалистов

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.
Медведев назвал законной целью отправляемых с оружием на Украину иностранных специалистов
  • РИА Новости

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», — сказал Медведев.

По его словам, такие специалисты являются комбатантами и врагами России, поэтому «их надо уничтожать». Медведев считает, что «никак иначе».

Он добавил, что в этом плане никаких ссылок на конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом быть не может.

«Если натовский солдат — пусть там сидит», — добавил зампред Совбеза.

Также Медведев заявил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.

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