Медведев назвал законной целью отправляемых с оружием на Украину иностранных специалистов
- РИА Новости
«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», — сказал Медведев.
По его словам, такие специалисты являются комбатантами и врагами России, поэтому «их надо уничтожать». Медведев считает, что «никак иначе».
Он добавил, что в этом плане никаких ссылок на конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом быть не может.
«Если натовский солдат — пусть там сидит», — добавил зампред Совбеза.
Также Медведев заявил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.