Правительство Венгрии: Будапешт не будет направлять оружие на Украину
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По его словам, в ЕС в настоящее время обсуждают выполнение плана совместной закупки боеприпасов на среднесрочный период.
«Очевидно, найдутся страны ЕС, которые отправят часть этих боеприпасов на войну, но Венгрия этого делать не будет», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что в Будапеште считают, что для урегулирования украинского кризиса необходимо прекращение огня, а также мирные переговоры.
Гуйяш рассказал, что Венгрия участвует в вооружении стран НАТО, но не участвует в поставках оружия на Украину. Также он сообщил, что «венгерские солдаты отправляются к восточной границе только в целях обороны».
Ранее Гуйяш заявил, что НАТО не сможет принять никаких решений по поводу отношений с Украиной без учёта позиции Венгрии.