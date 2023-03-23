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Правительство Венгрии: Будапешт не будет направлять оружие на Украину

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не будет направлять вооружение и боеприпасы на Украину.
Правительство Венгрии: Будапешт не будет направлять оружие на Украину
  • AP
  • © Libkos

По его словам, в ЕС в настоящее время обсуждают выполнение плана совместной закупки боеприпасов на среднесрочный период.

«Очевидно, найдутся страны ЕС, которые отправят часть этих боеприпасов на войну, но Венгрия этого делать не будет», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в Будапеште считают, что для урегулирования украинского кризиса необходимо прекращение огня, а также мирные переговоры.

Гуйяш рассказал, что Венгрия участвует в вооружении стран НАТО, но не участвует в поставках оружия на Украину. Также он сообщил, что «венгерские солдаты отправляются к восточной границе только в целях обороны».

Ранее Гуйяш заявил, что НАТО не сможет принять никаких решений по поводу отношений с Украиной без учёта позиции Венгрии.

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