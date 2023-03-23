Власти Венгрии: НАТО не сможет принять решений по Украине без учёта позиции Будапешта

Североатлантический альянс не сможет принять никаких решений по поводу отношений с Украиной без учёта позиции Венгрии.

Об этом заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Без согласия Венгрии не может быть принято решение о членстве Украины в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.