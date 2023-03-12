Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.

«Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать», — сообщил Зеленский.

Ранее информационное агентство ČTK отмечало, что недавно избранный президент Чехии Петр Павел в течение 100 дней после инаугурации посетит Брюссель и Киев.

Также президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.