Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в ЕС
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«Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать», — сообщил Зеленский.
Ранее информационное агентство ČTK отмечало, что недавно избранный президент Чехии Петр Павел в течение 100 дней после инаугурации посетит Брюссель и Киев.
Также президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.