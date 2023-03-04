ČTK: избранный президент Чехии Павел после инаугурации посетит Брюссель и Киев
Об этом сообщает информационное агентство ČTK.
«Не думаю, что в этот период мне придётся уехать куда-то ещё, так как я ставлю в приоритет развитие отношений с нашими соседями», — сказал чешский лидер.
Отмечается, что первая поездка Павла сразу после инаугурации традиционно состоится в Словакию.
Ранее Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной.
Также президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.