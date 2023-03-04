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ČTK: избранный президент Чехии Павел после инаугурации посетит Брюссель и Киев

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Недавно избранный президент Чехии Петр Павел в течение 100 дней после инаугурации, которая состоится 9 марта, посетит все соседние с республикой государства, а также Брюссель и Киев.

Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

«Не думаю, что в этот период мне придётся уехать куда-то ещё, так как я ставлю в приоритет развитие отношений с нашими соседями», — сказал чешский лидер.

Отмечается, что первая поездка Павла сразу после инаугурации традиционно состоится в Словакию.

Ранее Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной.

Также президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.

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