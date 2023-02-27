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Президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России

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Президент Чехии Петр Павел не исключил сценария, при котором Украине придётся пойти на территориальные уступки России для заключения мирного соглашения.

Об этом информирует издание Suspilne.

«Сделаем всё, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам», — сказал чешский президент.

При этом он добавил, что выгоды от возвращения всей территории Украины могут обойтись «слишком неподъёмной ценой».

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что, если встанет вопрос о существовании России, он будет решён не на Украине.

Также сообщалось, что в столицах Европы задумались об урегулировании украинского конфликта до конца года.

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