В столицах Европы начали задумываться об урегулировании украинского конфликта до конца 2023 года; в частности, в руководстве Франции и Германии считают, что стороны должны будут найти момент для переговоров «довольно скоро», пишет «Коммерсантъ».

Газета упоминает материал The Wall Street Journal, в котором американские журналисты со ссылкой на источники пишут, что Берлин, Париж и Лондон «намерены убедить Киев пойти на диалог с Москвой уже в 2023 году».

Взамен они могут предложить Киеву оборонный пакт, предоставляющий Украине больший доступ к западной военной технике и гарантии безопасности.

«На Западе, похоже, начала складываться общая оценка перспектив развития конфликта на Украине», — говорится в статье «Ъ».

Британский The Economist писал, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, «мирные инициативы», выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются несуразными.