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Медведев: если встанет вопрос о существовании России, он будет решён не на Украине

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Если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён не на Украине. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации», — написал он в статье для «Известий».

Медведев подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких двусмысленностей.

«Мир без России нам не нужен», — заявил он.

Ранее Медведев отмечал, что если США хотят поражения России, то мир стоит на пороге мирового конфликта.

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

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