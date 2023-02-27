Медведев: если встанет вопрос о существовании России, он будет решён не на Украине
«Если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации», — написал он в статье для «Известий».
Медведев подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких двусмысленностей.
«Мир без России нам не нужен», — заявил он.
Ранее Медведев отмечал, что если США хотят поражения России, то мир стоит на пороге мирового конфликта.
Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.